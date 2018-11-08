Тело погибшего охранника во время бунта в колонии на севере Таджикистана доставлено на малую родину

CA-NEWS (TJ) - Тело одного из погибших во время бунта заключенных в колонии строгого режима города Худжанда доставлено на малую родину – село Пастигав джамоата Оббурдон Матчинского района. 29-летний Эхсон Ёкубов последние несколько лет работал в этой колонии охранником.

Шохкарим Мухаммадиев, председатель села Пастигав 8 ноября сообщил Радио Озоди, что похороны Ёкубова состоятся во второй половине дня. Прощаться с охранником пришло и начальство колонии, сказал он.

Эхсон Ёкубов работал в колонии строгого режима после службы в армии. Сиротами остались двое маленьких детей.

Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, начались в ночь на 8 ноября. Причина бунта заключенных пока неизвестна.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. "Бунтовщики были вооружены холодным оружием. Начато расследование причин ЧП", - отметил источник.

Он сообщил, что во время подавления бунта погибли люди. "Пока число погибших и пострадавших не известно. По моим сведениям, несколько заключенных пострадали при попытки побега. Некоторым удалось покинуть территорию учреждения", - сказал он.

РИА Новости в силовых структурах Согдийской области сообщили, что тринадцать заключенных были убиты в результате бунта в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана.

Сообщалось, что с 22.30 до 23 часов на территории колонии была слышна стрельба. Однако в Управлении исправительными учреждениями г. Худжанда опровергли эту информацию, при этом подтвердили, что был объявлен сигнал тревоги.

По словам очевидцев, во всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

Власти Таджикистана пока о бунте в худжандской тюрьме не сообщили.