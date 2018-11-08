Кыргызстанец пытался выехать в Узбекистан по поддельному паспорту
- Узбекистан, происшествия
- 14:36, 08 ноября 2018
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CA-NEWS (UZ) - В пункте пропуска «Чечме-автодорожный» пограничники задержали гражданина Кыргызстана с поддельным паспортом.
Как сообщает пресс-служба ГПС, гражданин Кыргызстана А.А., 1959 года рождения, направлялся из Кыргызстана в анклав Сох (Узбекистан).
При прохождении паспортного контроля он предъявил паспорт гражданина Кыргызской Республики. Однако у пограничного наряда возникли сомнения в действительности документа. Дальнейшая проверка документа выявила признаки полной подделки паспорта.
Во время опроса задержанный признался, что потерял свой паспорт и для выезда из республики использовал поддельный документ.
После составления соответствующих документов задержанный был передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
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