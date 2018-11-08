Президент Южной Кореи посетит Узбекистан в 2019 году

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в будущем году посетит с визитом президент Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Владимир Норов на международной конференции «Форум Корея-Азия 2018» в Сеуле.

По словам Норова, высокий уровень политического доверия и взаимопонимания между Ташкентом и Сеулом создает самые благоприятные условия для дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между странами, передает Kun.uz.

«В нашей стране принимаются необходимые усилия по организации предстоящего ответного визита президента Республики Корея в Узбекистан в следующем году на самом высоком уровне», – сказал Норов.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с рабочим визитом Корею в ноябре 2017 года.

В целях подготовки к визиту президента Кореи в Узбекистан в Ташкенте 29-30 ноября ИСМИ совместно с Комитетом Северной экономической политики и Ханьянгским университетом проведет узбекско-корейский семинар на тему «Узбекистан-Корея: видение будущего».

В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов развития двустороннего взаимодействия, добавил Норов.