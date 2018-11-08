РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Южной Кореи посетит Узбекистан в 2019 году

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в будущем году посетит с визитом президент Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщил директор Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Владимир Норов на международной конференции «Форум Корея-Азия 2018» в Сеуле.

По словам Норова, высокий уровень политического доверия и взаимопонимания между Ташкентом и Сеулом создает самые благоприятные условия для дальнейшего укрепления и расширения сотрудничества между странами, передает Kun.uz.

«В нашей стране принимаются необходимые усилия по организации предстоящего ответного визита президента Республики Корея в Узбекистан в следующем году на самом высоком уровне», – сказал Норов.

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с рабочим визитом Корею в ноябре 2017 года.

В целях подготовки к визиту президента Кореи в Узбекистан в Ташкенте 29-30 ноября ИСМИ совместно с Комитетом Северной экономической политики и Ханьянгским университетом проведет узбекско-корейский семинар на тему «Узбекистан-Корея: видение будущего».

В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов развития двустороннего взаимодействия, добавил Норов.

print
  • «QAZAQSTAN»: В Казахстане введен обновленный вариант государственного герба
  • Впервые в Узбекистане состоится фестиваль суфиев «Накшбандия»
  • Демократы впервые за 8 лет получили большинство в Палате представителей США. Республиканцы — в Сенате
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×