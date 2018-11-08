Запах от тропического фрукта дуриана едва не сорвал авиарейс индонезийской авиакомпании

CA-NEWS (CA) - Индонезийский самолет отложил взлет после жалоб пассажиров на невыносимсый запах дуриана в салоне, сообщает Би-би-си.

Около двух тонн этого фрукта, который называют самым вонючим в мире, перевозились в грузовом отсеке рейса авиакомпании Sriwijaya Air из Джакарты в Бенкулу.

Пассажиры потребовали убрать фрукты из самолета - дело чуть не дошло до драки с экипажем.

Авиакомпания в итоге пошла на уступки и выгрузила партию дуриана. Рейс в итоге вылетел примерно в 11.40 утра по местному времени- на час позже, чем по расписанию.

Sriwajiya Air позже заявила, что имела право перевозить партию неприятно пахнущего фрукта в грузовом отсеке. "Не запрещено перевозить дуриан на борту, если он упакован в соответствии с нормами полетов - то есть хранится в запечатанном виде. Многие авиакомпании это делают", - сказала старший менеджер по корпоративным коммуникациям Ретри Майя в комментарии для Jakarta Post.

Дуриан - азиатский деликатес, который вызывает много споров - его либо любят, либо ненавидят.

Резкий запах фрукта стал причиной запрета на его хранение в отелях, перевозку в общественном траспорте, а в некоторых странах - на борту пассажирских самолетов.

"Кто тут хочет лететь? - Не мы!"

Один из пассажиров Амир Зидане рассказал подробности инцидента у себя в "Фейсбуке".

"Когда я поднялся на борт, я уже почувствовал запах дуриана. Я сказал об этом стюардессам, но они посоветовали мне написать жалобу", - рассказал пассажир.

Экипаж уверял его, что запах исчезнет, как только самолет взлетит. Но Амир был не удовлетворен ответом и поднял бунт.

"Я крикнул остальным поссажирам: "Кто тут хочет лететь?". Они все прокричали в ответ: "Не мы!"

Он добавил, что другие пассажиры начали жаловаться, а некоторые вступили в почти физическое противоборство с членами экипажа.

В итоге их всех попросили выйти из салона, а затем дуриан выгрузили из самолета.

Глава аэропорта Бенкулу Аниес Вардхана подтвердил информацию об инциденте местному изданию Detik.

Вардхана заявил, что на борту было около 2025 кг дуриана и что аэропорт впредь будет оценивать прочность упаковки фрукта, чтобы "не вызвать дискомфорта у пассажиров".