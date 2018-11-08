Момент разрушения крыла новейшего российского истребителя Су-57 попал на видео

CA-NEWS (TM) - Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний крыла истребителя пятого поколения Су-57, на котором при нагрузке в 104% допустимой, оно разрушается. Кадры были показаны в программе «Военная приемка», которая была посвящена этому новому самолету.

«Считается, что (разрушение конструкции при нагрузках) от 99% до 104% (от допустимых) - это отличный результат. Если мы получим больше 104%, то это не очень хорошо, потому что означает, что конструкция перетяжелена», - рассказал телеканалу начальник подразделения ОКБ Сухого Александр Шкода.

На кадрах видно, как с помощью специальных устройств моделируется максимальная расчетная перегрузка на крыло. Как и рассчитывали конструкторы, разрушение произошло при нагрузке, которая составляла 104% от максимальной.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года.

Самолет пока не передан на вооружение российской армии.