Фото – Жээнбеков и Рахмон принимают участие в сессии Совета глав государств ОДКБ в Астане

CA-NEWS (KG) - В Астане 8 ноября стартовала Сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В заседании участие принимают президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, а также и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Ожидается, что главы государств - участников Организации обсудят 15 вопросов, в том числе проблемы международной и региональной безопасности, взаимодействие государств – членов ОДКБ в формате Организации и на международной арене. Планируется принятие Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой подтверждается решимость продолжить координировать внешнеполитические позиции государств – членов ОДКБ и обеспечивать достижение целей Организации по укреплению мира и созданию благоприятных условий для всестороннего развития стран.

В повестке дня сессии СКБ проект заявления глав государств - членов ОДКБ о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций.

Также на рассмотрение президентов планируется вынести проекты решения «О правовом оформлении статусов наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности и партнера Организации Договора о коллективной безопасности», а также решения «О положении о Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности», в котором определены задачи, функции, организационные и правовые основы деятельности центра.

В ходе сессии Совет коллективной безопасности рассмотрит вопрос о назначении заместителя председателя правительства России Юрия Борисова председателем Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ.

Кроме того, планируется подписание Плана мероприятий по развитию скоординированной информационной политики в интересах государств - членов ОДКБ и Плана по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года.

На рассмотрение также будут вынесены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации и проект Положения о Координационном совете руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ.

СКБ примет решение по вопросам финансового обеспечения деятельности рабочих органов ОДКБ в 2019 году.