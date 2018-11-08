Министр горнорудной промышленности Монголии принял участие в конференции по инвестициям в Австралии

CA-NEWS (MNG) - В международной выставкe и конференции по финансированию и инвестициям в горную промышленность (IMARC), которая прошла с 29 октября по 1 ноября в Мельбурне, Австралия, приняли участие представители горнорудной промышленности 90 стран. На ней нашу страну представила официальная делегация во главе с министром горнорудной промышленности Д.Сумъяабазаром, сообщает Montsame.

Во время своего участия в конференции министр Д.Сумъяабазар представил отчет о преимуществе и перспективе горнодобывающего сектора Монголии и провел ряд встреч с представителями некоторых иностранных компаний.

«Компания «Эрдэнэс-Таван толгой» успешно проводит работу по поиске и привлечению зарубежных инвестиций в минимально короткие сроки. Ключевым элементом для привлечения инвестиционных средств являются организационная структура и правильный менеджмент, соответствующие стандартам», - сказал министр журналистам в интервью.

«Поскольку цены на уголь на международном рынке относительно стабильны, нужно использовать этот период для привлечения иностранного капитала в страну. В этой связи официально назначен срок объявления IPO на период апрель-май 2019 года.

В ходе IMARC-2018 также проведен ряд важных встреч, на которых международные эксперты и инвесторы отмечали, что привлечение иностранного капитала на международных биржах — это правильное решение для такого крупного проекта как «Таван толгой», - добавил министр.

31 октября, кабмин издал постановление о строительстве автодорог по трем направлениям – «Таван толгой-Гашуун сухайт», «Ханги-Мандал» и «Цагаандэл уул-Улзийт». На данный момент ведутся переговоры о строительстве автодороги «Ханги-Мандал» длиной 340 км на условиях строительства-передачи в декабре следующего года на средствах финансирования КНР.

толгой». После этого также будут проведены международный тендер по выбору инвестиционного банка и работа по проведению IPO на крупных биржевых площадках мира. Кроме того, мы представили участникам IMARC информацию о том, что для реализации проекта «Таван толгой» необходимо инвестиционные средств средства в размере 6.8 млрд.долларов США.