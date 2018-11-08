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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп подпишет указ об изменении системы предоставления убежища мигрантам в США

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп уже на этой неделе подпишет указ о реформировании правил прошения убежища в США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников.

Указ может быть подписан в пятницу перед запланированной поездкой Трампа в Париж, сообщили источники издания в Белом доме. Они отметили, что распоряжение может быть временным, но не указали точные сроки его действия.

Ранее Трамп заявлял, что собирается принять в исполнительном порядке новый план по предоставлению убежища мигрантам в США.

«В соответствии с этим планом иностранцы больше не будут иметь свободного доступа на территорию США незаконным путем, подавая безосновательные заявления в поисках убежища», - сказал он журналистам в Белом доме, и пояснил, что заявления о предоставлении убежища теперь можно будет подать только в местах въезда в Соединенные Штаты.

Согласно действующему закону об иммиграции и гражданстве от 1965 года, любой иммигрант в США может подать заявление на получение убежища независимо от того, как и где он въехал в США.

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