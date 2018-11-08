ФАО: Сократив потери продовольствия, можно накормить миллионы

CA-NEWS (CA) - Ежегодно треть всего продовольствия, половина фруктов и овощей, а также четверть мясных продуктов на общую сумму в триллион долларов оказываются не на столе, а на помойке. В то же время три миллиарда человек недоедают или питаются неправильно, поскольку не могут позволить себе более дорогостоящую здоровую пищу. В результате все больше людей страдают от истощения, ожирения и неинфекционных болезней. В ФАО знают, как изменить эту ситуацию.

Глобальные объемы сельхозпродукции обеспечивают на 22 процента больше витаминов, чем нужно человечеству. Тем не менее, в результате потерь и отходов, мы имеем на 11 процентов меньше, чем необходимо. При этом каждая пятая смерть в мире связана с неправильным питанием.

Чтобы бережнее относиться к производимой продукции и улучшить питание всех жителей планеты, в ФАО призывают изменить всю продовольственную цепочку – от фермы до обеденного стола. Для этого, как считают эксперты, необходимо повысить осведомленность всех участников продовольственной цепочки, совершенствовать инфраструктуру, более широко использовать инновационные подходы, а также улучшить систему сбора и обработки информации об объемах потерь и отходов продовольствия.

Они напоминают, что фрукты, овощи, молоко, мясо, рыба и орехи содержат большое количество питательных веществ, однако именно эти продукты портятся быстрее всего. Мало кто знает, что половина всех производимых фруктов и овощей теряется с отходами. Та же участь постигает четверть объемов мяса – источника необходимого человеку белка. Это значит, что 75 миллиона поголовья скота просто уничтожается, в том время как миллионы людей могут только мечтать о мясном обеде.

По данным ФАО, в странах с низким уровнем дохода потери происходят во время сбора урожая, его хранения, обработки и транспортировки. В богатых странах частные производители стремятся снизить потери, а продовольствие в основном выбрасывают сами потребители или в объектах розничной торговли. В результате в мировом масштабе люди недополучают калории и питательные вещества, которые могли бы предотвратить многие беды и повысить общее благосостояние всех людей, их производительность и способность учиться.

Кроме того, потери продовольствия наносят мировой экономике ежегодный ущерб в триллион долларов, поэтому сокращение продовольственных отходов принесет ощутимые экономические дивиденды, а также позволит сберечь водные, земельные и энергетические ресурсы.