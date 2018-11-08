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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, подписано Соглашение о сотрудничестве верхних палат парламентов России и Узбекистана. Об этом сообщается на сайте СФ ФС РФ.

Председатель СФ Валентина Матвиенко провела встречу с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нигматиллой Юлдашевым.

«Визит в Совет Федерации коллег из Сената Олий Мажлиса подтверждает взаимный настрой на укрепление межпарламентского сотрудничества. Традиции дружбы и взаимоуважения – это фундамент, на котором строятся отношения России и Узбекистана», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Председатель СФ отметила значительную активизацию российско-узбекских межпарламентских связей за два последних года. Она выразила уверенность, что законодатели могут сыграть важную роль в дальнейшем развитии межгосударственного взаимодействия, в том числе и на региональном направлении.

Глава верхней палаты российского парламента предложила усилить работу по координации законодательных инициатив на международных площадках. «Хотелось бы надеяться, что узбекские коллеги присоединятся для начала в качестве наблюдателей к работе МПА СНГ».

Валентина Матвиенко обратила внимание на весь спектр двустороннего межпарламентского взаимодействия, который включает политическое, экономическое, культурно-гуманитарное, образовательное, инвестиционное сотрудничество, сферу спорта и туризма.

Нигматилла Юлдашев обозначил направления совместной «дорожной карты» взаимодействия в рамках российско-узбекской межпарламентской Комиссии по сотрудничеству на 2019 год.

Нигматилла Юлдашев пригласил Валентину Матвиенко посетить Узбекистан с официальным визитом.

Подписано Соглашение о сотрудничестве Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Как отметили главы верхних палат парламентов России и Узбекистана в совместном заявлении после церемонии подписания Соглашения, документ укрепляет правовую базу межпарламентского взаимодействия.

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