РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров вернулся в Армению

CA-NEWS (CA) - Бывший генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров вернулся в Армению. Об этом пишет онлайн-версия газеты «Жоховурд» со ссылкой на источники.

Эту информацию подтвердил Panorama.am адвокат экс-генсека Михран Погосян «Г-н Хачатуров сейчас находится в Ереване», – сообщил Panorama.am его адвокат Мигран Погосян.

За это время Хачатуров ни разу не был вызван на допрос. Адвокат считает, что данное обстоятельство вовсе не связанно с тем, что Хачатуров отсутствовал из Армении. «Юрий Хачатуров не избегает правосудия», – отметил адвокат.

2 ноября власти Армении отозвали Хачатурова с поста генсека ОДКБ. Его обязанности временно исполняет россиянин Валерий Семериков. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что лидерам стран ОДКБ предложено три кандидатуры нового генсека.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Хачатурову обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения. Хачатуров, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).

Новости по теме:

print
  • Нацбанк Казахстана планирует снизить инфляцию до 4%
  • В Монголии начался фестиваль российского кино «Русский ренессанс»
  • Казахстанcкий стенд открылся на международной туристской выставке в Лондоне
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×