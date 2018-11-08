Экс-генсек ОДКБ Юрий Хачатуров вернулся в Армению

CA-NEWS (CA) - Бывший генсек Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров вернулся в Армению. Об этом пишет онлайн-версия газеты «Жоховурд» со ссылкой на источники.

Эту информацию подтвердил Panorama.am адвокат экс-генсека Михран Погосян «Г-н Хачатуров сейчас находится в Ереване», – сообщил Panorama.am его адвокат Мигран Погосян.

За это время Хачатуров ни разу не был вызван на допрос. Адвокат считает, что данное обстоятельство вовсе не связанно с тем, что Хачатуров отсутствовал из Армении. «Юрий Хачатуров не избегает правосудия», – отметил адвокат.

2 ноября власти Армении отозвали Хачатурова с поста генсека ОДКБ. Его обязанности временно исполняет россиянин Валерий Семериков. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что лидерам стран ОДКБ предложено три кандидатуры нового генсека.

26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Хачатурову обвинение в свержении конституционного порядка в 2008 году и обратилась в суд для избрания ареста в качестве меры пресечения. Хачатуров, во время тех событий командовавший ереванским гарнизоном ВС Армении, заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).