Путешествие, гладкое как шелк - в ЮНЕСКО развивают туристические маршруты по древнему торговому пути

CA-NEWS (KG) - Проехать по странам Центральной Азии, Афганистану, Ирану, заглянуть в Китай, познакомиться с природными и архитектурными красотами Великого шелкового пути – такую возможность в ЮНЕСКО хотят предоставить всем желающим. Проект по развитию в регионе «устойчивого» туризма при условии сохранения объектов материального и нематериального наследия обсуждался на конференции в Самарканде, сообщает Центр новостей ООН.

«Мы организовали конференцию по общему культурному наследию Великого шелкового пути. Эта конференция позволила нам положить начало новому этапу партнерства с Евросоюзом, в рамках которого у нас будет возможность поддерживать усилия стран, которые участвуют в сохранении культурного наследия и его продвижения для развития туризма в регионе, чтобы у местных сообществ появились более широкие возможности зарабатывать деньги на туристических услугах. И чтобы они понимали ценность культурного наследия, которое у них есть», - рассказала Криста Пиккат – директор регионального бюро ЮНЕСКО.

«Мы работаем не только в странах Центральной Азии, но еще и в Иране, и Афганистане. Так что мы будем пытаться развивать связи между этими странами: между министерствами культуры, национальными музеями, специалистами по культурному наследию», - отметила она.

По словам Пиккат Самарканд, и Бухара, и Хива основные объекты культурного наследия которые будут наиболее интересны туристам. «Но нам кажется, что многие места людям на международном уровне не очень знакомы. ЮНЕСКО сейчас продвигает такой подход, когда мы добавляем в Список всемирного культурного наследия не отдельные объекты, а «коридоры» объектов. У нас уже есть первый такой коридор, включенный в Список всемирного культурного наследия: в нем 33 объекта – начиная с Китая, Кыргызстана и Казахстана. Но одновременно мы работаем над созданием других коридоров Великого шелкового пути, которые в будущем войдут в Список всемирного культурного наследия, что поможет продвигать и популяризировать эти места».