В Казахстане 6 часов искали автомобиль с гражданами Кыргызстана, застрявший в песке с илом

CA-NEWS (KZ) - Недалеко от города Аркалыка Костанайской области в песке с илом застрял автомобиль с 7 гражданами Кыргызстана.

По данным пресс-службы Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, 7 ноября в 17:00 в дежурную часть спасательного подразделения Северного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда города Аркалыка поступил звонок о том, что в 80 км от Аркалыка, в направлении города Жезказган, на полевой дороге вдоль реки Терисаккан забуксовал автомобиль марки «Mercedes-Benz Vito» с кыргызстанскими госномерами. Точное свое местоположение и координаты они сообщить не могли, так как пассажиры и не ориентировались на местности.

В застрявшем автомобиле находились 7 человек - граждане КР, из них 3 детей. Поиск машины составил 5 часов 50 минут и спасатели обнаружили ее на заброшенном переезде через реку Терисаккан, где при попытке преодолеть данный участок автомобиль с пассажирами застрял в песке с илом. Спасатели освободили автомобиль и сопроводили до Аркалыка.

Водитель и пассажиры находились в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждались, отмечают в КЧС.