Сагинтаев обсудил с главой «Росатома» реализацию проектов в области мирного использования атомной энергии

CA-NEWS (KZ) - В Астане 8 ноября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с генеральным директором российской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Как сообщает пресс-служба правительства, в ходе встречи они обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с корпорацией и реализации совместных проектов в области мирного использования атомной энергии, добычи и обогащения урана, ветроэнергетики, обновления технической базы атомной отрасли и производства различной инновационной продукции.

В настоящее время взаимодействие между НАК «Казатомпром» и ГК «Росатом» реализуется в рамках Комплексной программы российско-казахстанского сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. Кроме того, сотрудничество с «Росатомом» осуществляется в рамках совместных мер по загрузке АО «Ульбинский металлургический завод» и в области сооружения атомной электростанции на территории Казахстана.