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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Председательство в ОДКБ переходит от Казахстана к Кыргызстану
Предыстория: Президент С.Жээнбеков принимает участие в сессии Совета глав государств ОДКБ в Астане

CA-NEWS (KZ) - Председательство в Организации Договора о коллективной безопасности на 2018-2019 год переходит к Кыргызстану. Об этом 8 ноября на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане сообщил президент Казахстана, председательствующего в настоящее время в Организации, Нурсултан Назарбаев.

Он поблагодарил президентов стран – участниц ОДКБ за личное участие в заседании.

«Рад приветствовать вас в Казахстане, нашей новой столице Астане по случаю проведения очередного саммита ОДКБ. Выражаю всем членам Совета коллективной безопасности признательность за то, что лично принимаете сегодня участие в этом мероприятии», - отметил глава РК.

По его словам, в рамках сессии будут заслушаны отчет секретариата ОДКБ, подведены итоги председательства Казахстана в 2018 году, обсуждены актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности в странах.

«Также кыргызская сторона представит приоритетные направления своего председательства в ОДКБ, поскольку этой стране переходит председательство», - сказал Н.Назарбаев.

Он добавил, что в ходе заседания президенты обсудят информацию по широкому спектру направлений в рамках ОДКБ, выскажутся по текущей международной обстановке и актуальным вопросам взаимодействия.

В саммите участие принимают президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, Таджикистана Эмомали Рахмон, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, а также и.о. генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

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