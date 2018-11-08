Бюджет Алматинской области на 2 года составил более $1,1 млн

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Алматинского областного маслихата утвердили бюджет региона на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба акимата области.

По словам руководителя областного управления экономики и бюджетного планирования Жомарта Амирханова, после уточнения бюджет области составит 435 млрд тенге ($1,172 млн). Внесенные изменения и дополнения ориентированы на дальнейшее социально-экономическое развитие области и достижение поставленных задач. В частности, на открытие IT-классов, привлечение детей к занятиям робототехникой предусмотрено 150 млн тенге ($404 тыс.), закуп жидкого топлива для образовательных учреждений - 283,1 млн ($762,7 тыс.), выплату государственной адресной социальной помощи - 137,5 млн ($370,4 тыс.), благоустройство населенных пунктов, газификацию, освещение, санитарию - 1,1 млрд ($2,96 млн), газификацию - 194 млн тенге ($523 тыс.).

В свою очередь аким Амандык Баталов напомнил о поручении президента решить вопрос трехсменных школ.

«В этом году их количество у нас в области достигло 34. Поэтому нам нужно уже сейчас начинать подготовку документов для строительства новых школ. До конца года охват детей детскими садами составит 98%. В этой связи на этой сессии мы предложили предусмотреть дополнительные средства на размещение государственного заказа в детских садах», - сказал глава области.