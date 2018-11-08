Астанинский театр мюзикла объявляет об открытии нового сезона спектаклем «Кыз Жибек»

CA-NEWS (KZ) - Театр мюзикла «Astana Musical» Государственной концертной организации «Казахконцерт» 9 ноября открывает свой третий сезон.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Казахстана, в новом сезоне столичный театр представит полюбившиеся многим зрителям мюзикл, в том числе «Ромео и Джульетта», а также новые постановки.

В честь открытия третьего сезона театр представит мюзикл «Кыз Жибек», который является жемчужиной казахского фольклора. Это произведение дает возможность зрителю открыть для себя поэтическое наследие казахского народа во всей его многогранности и красоте. Мюзикл является международным культурным проектом, который восторженно встретили в Париже, Берлине, Вене, Брюсселе, Москве, Авиньоне. Легендарная история любви Толегена и Жибек покорила сердца искушенных зрителей Европы.

Свою версию переосмысления музыки Е.Брусиловского и либретто Г.Мусрепова предложит художественный руководитель театра «Astana Musical», Заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров.