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  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Жамблской области до конца года будут запущены 4 предприятия по переработке сельхозпродукции

CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области инвестиции в основной капитал выросли на 3,4%. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил аким области Аскар Мырзахметов.

По его словам, краткосрочный экономический индикатор региона по итогам 9 месяцев составил 105,4%.

«В промышленности рост составил 5,1%, в сельском хозяйстве – 4,2%, в строительстве – 6,6%, в грузоперевозках – 7,8%, в связи – 7,2%. Инвестиции в основной капитал выросли на 3,4%», - сказал глава области.

Он добавил, что уровень инфляции составил 3%, что на 1,2% ниже соответствующего периода 2017 года. Доходы областного бюджета составили 102,6% или 188 млрд тенге, в том числе собственные доходы выросли на 13% (42,3 млрд тенге).

А.Мырзахметов отметил, что с начала года Жамбылская область экспортировала 2,3 тыс. тонн мяса (1,3 тыс. тонн ягнятины, 0,6 тыс. тон говядины). Это в 3 раза больше объема прошлого года.

«Сегодня в регионе работает 183 предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. Ведется работа по увеличению количества предприятий, занимающихся качественной, глубокой переработкой. До конца года будут запущены 4 таких проекта. Кроме того, было одобрено 9 инвестиционных инициатив на общую сумму 21,6 млрд тенге. Также мы приступили к созданию современного областного агроколледжа. В этом году на эту инициативу было выделено 200 млн тенге», - сказал аким.

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