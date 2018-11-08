В одном из самых безопасных городов США в баре застрелили 12 человек

CA-NEWS (CA) - В городе Таузанд-Оукс в Калифорнии открыли стрельбу в баре. Это произошло в ночь на 8 ноября в заведении Borderline Bar & Grill — танцевальном клубе для поклонников кантри, сообщает Meduza.

В это время там проходила еженедельная студенческая вечеринка, и внутри были несколько сотен человек. Преступник произвел не менее 30 выстрелов, а также разбросал по залу дымовые шашки. Тип оружия, которое он использовал, пока официально не сообщается, один из очевидцев рассказал, что у убийцы был полуавтоматический пистолет.

Преступник застрелил 12 человек. Пока власти раскрыли информацию только об одном из них: это заместитель шерифа. Он приехал в бар через несколько минут после начала стрельбы и получил ранения, как только вошел в помещение; позже он умер в больнице. Помимо погибших, еще около десятка человек были ранены. Все они доставлены в больницы, в каком состоянии они находятся, неизвестно.

Тело убийцы обнаружили внутри бара. Пока неясно, покончил он с собой или был застрелен полицейскими. Его имя официально не названо. Мотивы его действий пока также неясны. По словам очевидцев, преступник начал стрелять, как только вошел в помещение — одними из первых его жертв стали охранник на входе и кассир. Перед тем, как открыть огонь, по воспоминаниям находившихся внутри бара, он ничего не сказал.

Таузанд-Оукс считается очень безопасным городом. Он находится в нескольких десятках километров от Лос-Анджелеса. Как напомнил мэр города, Таузанд-Оукс многие годы занимает первые места национальных рейтингов по наименьшему количеству преступлений на душу населения. «Реальность такова, что подобные преступления могут произойти в любое время в любом месте, даже в районах, которые считаются максимально безопасными», — сказал мэр.