Назарбаев подвел итоги председательства Казахстана в ОДКБ

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подвел итоги председательства республики в Организации Договора о коллективной безопасности.

На сессии Совета глав государств – членов ОДКБ в расширенном формате, состоявшемся 8 ноября в Астане, он сообщил, что Казахстан рассматривает Организацию в качестве авторитетной и эффективной структуры.

Подводя итоги председательства, глава государства отметил, что в военной сфере страны – участники завершили реформирование объединенного штаба ОДКБ.

«Завершается подготовка полноценного функционирования центра кризисного реагирования ОДКБ, предназначенного для расширения возможностей по выявлению потенциальных угроз нашей безопасности. На территории Кыргызстана были проведены учения «Боевое братство - 2018» с привлечением подразделений коллективных сил ОДКБ», - сказал Н.Назарбаев.

Он напомнил, что на заседании межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству, прошедшем в Алматы, создан координационный совет по стандартизации вооружения и военной техники, председателем которого назначен заместитель председателя правительства России Юрий Борисов. В этой связи, по словам президента, ожидается активизация производственных коопераций оборонных предприятий стран.

Он напомнил, что в рамках 73 сессии Генеральной ассамблеи ООН Казахстан инициировал принятие универсального кодекса по достижению мира, свободного от терроризма, к которому присоединились более 70 стран мира.

Кроме того, как сказал Н.Назарбаев, в 2018 году продолжилась совместная работа в сфере противодействия современным угрозам. В фокусе ОДКБ находилась борьба с незаконным оборотом наркотиков: проведены 2 операции «Канал» и «Канал – Красный бархан».

«В ходе первой сессии в узком составе мы обсудили деятельность ОДКБ в контексте обеспечения международной и региональной безопасности. По всем вопросам, включенным в повестку дня, достигнуто взаимопонимание. Среди принятых решений хочу выделить нормативное закрепление статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при Организации. Данный шаг свидетельствует о готовности Организации развивать конструктивные отношения с другими государствами и международными организациями», - отметил он.