«Коллизия возникла». Президенты стран ОДКБ не смогли избрать генсека Организации

CA-NEWS (KZ) - Президенты стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности на заседании 8 ноября не смогли выбрать генерального секретаря Организации.

На пресс-конференции по итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждался ли вопрос о должности генсека, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал: «У нас коллизия возникла в связи с тем, что Хачатуров – представитель Армении, который был у нас генсеком, был отозван. Я не буду говорить о причинах, это дело армянской стороны. У нас по уставу по алфавиту после Армении идет следующей Беларусь. Конечно, Армения хочет продления, но все главы государств сказали, что остался один год, он даже все страны не успеет объехать, поэтому нам нужен нормальный, действующий генеральный секретарь от следующей белорусской стороны. Этот вопрос мы отвели в сторону. В декабре у нас следующая встреча будет в Санкт-Петербурге, мы там окончательно примем решение».