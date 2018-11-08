Фото - По итогам сессии Совета ОДКБ подписан ряд документов

CA-NEWS (KZ) - Главы государств – членов ОДКБ на сессии Совета коллективной безопаности приняли важные решения, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Организации и совершенствование механизмов обеспечения коллективной безопасности. Об этом 8 ноября в ходе пресс-конференции по итогам заседания сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По его словам, они обсуждали политическую и экономическую ситуацию, складывающуюся в мире.

«Главным политическим документом является Итоговая декларация, которая отражает задачи и планы Организации на предстоящий период. Принято заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций», - сказал глава республики.

Он добавил, что нормативно закреплен документ о статусе партнера ОДКБ и наблюдателя при Организации. Утверждены планы действий по развитию систем противодействия незаконной миграции.