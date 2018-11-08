РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев: Уверен, что председательство Кыргызстана в ОДКБ пройдет на высшем уровне
Предыстория: Председательство в ОДКБ переходит от Казахстана к Кыргызстану

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что председательство Кыргызстана в Организации Договора о коллективной безопасности пройдет на высшем уровне. Об этом он сказал 8 ноября в ходе пресс-конференции по итогам сессии Совета ОДКБ.

«Председательство в ОДКБ на следующий межсессионный период переходит Кыргызской Республике. Уверен, что оно пройдет на высшем организационном уровне и внесет существенный вклад в дальнейшее всестороннее развитие нашей организации. Мы все будем помогать в том деле», - отметил глава республики.

print
  • Публичные унижения в школе Узбекистана довели восьмиклассника до самоубийства
  • Промышленный туризм по опыту завода BMW в Германии планируют развивать в Павлодарской области
  • В Душанбе скончался глава ЖКХ Алимурод Исломзода
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×