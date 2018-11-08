Назарбаев: Уверен, что председательство Кыргызстана в ОДКБ пройдет на высшем уровне

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что председательство Кыргызстана в Организации Договора о коллективной безопасности пройдет на высшем уровне. Об этом он сказал 8 ноября в ходе пресс-конференции по итогам сессии Совета ОДКБ.

«Председательство в ОДКБ на следующий межсессионный период переходит Кыргызской Республике. Уверен, что оно пройдет на высшем организационном уровне и внесет существенный вклад в дальнейшее всестороннее развитие нашей организации. Мы все будем помогать в том деле», - отметил глава республики.