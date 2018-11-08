Президент С.Жээнбеков назвал 6 приоритетных направлений Кыргызстана в председательстве в ОДКБ

CA-NEWS (KG) - «Кыргызстан приложит все усилия по дальнейшему повышению потенциала ОДКБ и улучшению имиджа Организации на международной арене», - сказал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 8 ноября на сессии Совета коллективной безопасности глав государств Организации договора о коллективной безопасности в расширенном составе, прошедшей в Астане.

Он выразил благодарность казахстанской стороне за эффективное председательство в ОДКБ, а также президенту Нурсултану Назарбаеву за организацию встречи и теплый прием.

«В узком формате мы обсудили ряд важных вопросов, касающихся актуальных проблем региональной и международной безопасности. По итогам сегодняшнего заседания председательство в ОДКБ на следующий межсессионный период переходит Кыргызской Республике. В этой связи хочу заверить всех, что кыргызская сторона приложит все усилия по дальнейшему повышению потенциала Организации и улучшению имиджа ОДКБ на международной арене», - отметил С.Жээнбеков.

По его словам, растущая неопределенность в международной политике, сохраняющиеся очаги напряженности в мире, особенно на Ближнем Востоке и в Афганистане, продолжают оказывать негативное влияние на региональную безопасность. В этой связи он особо отметил роль каждого из государств-членов Организации в обеспечении общей обороноспособности.

«Вместе с тем не снижается террористическая угроза, довольно высокими остаются объемы незаконного оборота наркотиков, нелегальной миграции, преступлений в киберпространстве. Все это диктует необходимость продолжения активного взаимодействия государств-членов Организации, в том числе в плане внешнеполитической координации. В этом контексте дальнейшие коллективные усилия необходимо сосредоточить на наиболее актуальных проблемах. Именно из этого исходят наши приоритеты в председательстве», - сказал президент и представил их коллегам.

Первое. Продолжение повышения потенциала ОДКБ путем совершенствования взаимодействия с другими международными и региональными организациями, а также с третьими странами.

Второе. Завершение правового оформления и переход к повседневному функционированию Центра кризисного реагирования ОДКБ. Налаживание механизма его взаимодействия с центрами кризисного реагирования государств-членов.

Третье. В сфере коалиционного военного строительства необходимо:

- разработка правовой основы для формирования на территориях государств–членов баз с запасами материальных средств;

- совершенствование подготовки и применения Коллективных сил ОДКБ.

Четвертое. В сфере военно-экономического и военно-технического сотрудничества:

- дальнейшее развитие кооперационного сотрудничества предприятий и организаций оборонных отраслей промышленности в интересах обеспечения взаимных поставок продукции военного назначения;

- создание сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной техники.

Пятое. В сфере противодействия современным вызовам и угрозам:

- продолжение мероприятий по формированию общего антитеррористического пространства в рамках ОДКБ;

- продолжение работы по формированию Единого списка и реестра организаций, признанных террористическими и экстремистскими в государствах-членах ОДКБ;

- продвижение в формате ОДКБ мероприятий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН;

- отмечая активизацию очагов напряженности по периметру границ государств-членов ОДКБ, поддержать усилия по продвижению межафганского мирного политического диалога;

- совершенствование оперативного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и пресечения использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях.

Шестое. В сфере информационного обеспечения деятельности ОДКБ продолжить мероприятия по формированию и развитию позитивного образа Организации.

«Уверен, что обозначенные направления отвечают интересам всех государств - членов ОДКБ и послужат укреплению нашей коллективной безопасности в нынешних реалиях современного мира. Объективные обстоятельства в мире требуют принятия согласованных и взаимовыгодных решений по широкому спектру вопросов. Коллективные усилия важны в сфере обеспечения безопасности не только в интересах благополучия государств-членов Организации, но и стран нашего обширного региона. Считаю целесообразным последовательно расширять сотрудничество ОДКБ с заинтересованными государствами и международными структурами. Выражаю надежду на вашу поддержку и конструктивное взаимодействие в период председательства Кыргызской Республики», - заключил С.Жээнбеков.