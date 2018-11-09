Стрелявший в баре Калифорнии был ветераном морской пехоты США, ранее воевавший в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Мужчина, убивший 13 человек в баре Borderline Bar & Grill города Таузанд-Окс (Калифорния), был ветераном морской пехоты США и в прошлом воевал в Афганистане, сообщает «Известия».

Полиция за последние несколько лет не раз контактировала с подозреваемым. По словам очевидцев, он имел проблемы с психикой. Стрелявший приобрел оружие законно.

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Стрельба произошла в ночь на 8 ноября в заведении Borderline Bar & Grill — танцевальном клубе для поклонников кантри. В это время там проходила еженедельная студенческая вечеринка, и внутри были несколько сотен человек. Преступник произвел не менее 30 выстрелов, а также разбросал по залу дымовые шашки.

Таузанд-Оукс считается очень безопасным городом. Он находится в нескольких десятках километров от Лос-Анджелеса. Как напомнил мэр города, Таузанд-Оукс многие годы занимает первые места национальных рейтингов по наименьшему количеству преступлений на душу населения. «Реальность такова, что подобные преступления могут произойти в любое время в любом месте, даже в районах, которые считаются максимально безопасными», — сказал мэр.