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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таразе ведется строительство двух новых микрорайонов

CA-NEWS (KZ) - В городе Тараз ведется строительство двух новых микрорайонов с необходимой инфраструктурой. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщил аким области Аскар Мырзахметов.

По его словам, в данных районах ведется строительство 480 многоэтажных и 969 индивидуальных жилых домов, предоставляемых в рамках программы «7-20-25». В текущем году будет сдано в эксплуатацию 10 многоквартирных домов (800 квартир), в 2019 году - 25 домов (1380 квартир). В рамках программы в Таразе готовы предоставить гражданам 686 квартир.

Глава региона отметил, что в рамках программы кредитования «7-20-25» утвержден план совместных действий между акиматом и филиалом Национального банка, банками-участниками программы. Максимальная сумма займа на одну квартиру в области составляет в среднем 12 млн тенге. При этом сумма ежемесячных выплат составляет 85 тысяч тенге, а минимальная сумма займа - 5 млн тенге, размер месячной платы за кредит составляет 35 тыс. тенге.

«В филиале «Жилстройсбербанк» Казахстана на сегодняшний день с 44648 вкладчиков собрано 10 млрд тенге. В связи со снижением первоначального взноса ипотечного кредита с 30% до 20% количество граждан, имеющих возможность получить жилье, увеличилось в 3 раза», - сказал А.Мырзахметов.

Он добавил, что за 10 месяцев в регионе через филиал «Жилстройсбербанка» выдано 768 кредитов на сумму 5,7 млрд тенге. На условиях программы «7-20-25» банками второго уровня одобрено 34 заявки на общую сумму 284,5 млн тенге.

На следующий год в области, по данным акима, планируется строительство 465 тыс. кв.м жилья и инженерной инфраструктуры 6 новых жилмассивов.

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