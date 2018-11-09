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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокурор Таджикистана обсудил с директором ФБР дело по нападению на иностранных велотуристов в Дангаре
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CA-NEWS (TJ) - Генпрокурор Таджикистана Юсуф Рахмон в городе Вашингтоне встретился с директором ФБР Кристофером Рей. Как сообщил пресс-центр генпрокуратуры РТ, Рей и Рахмон обсудили в том числе ход расследования теракта 29 июля на юге Таджикистана.

6 ноября текущего года генеральный прокурор Таджикистана, Юсуф Рахмон встретился с директором Федерального Бюро расследований Кристофером Рей.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между генеральной прокуратурой и федеральным бюро по расследованию в области борьбы с преступностью, особенно с организованной, трансграничной, как терроризм и экстремизм и согласования соответствующих договорно-правовых актов. В то же время, американская сторона выразила благодарность за сотрудничество в процессе расследования теракта, произошедшего 29 июля 2018 года в Таджикистане.

В результате нападения на туристов в Дангаринском районе погибли 4 туриста, в том числе двое граждан США. Ответственность за теракт взял на себя ИГ, но Генпрокуратура РТ обвиняет Партию Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ), заявив, что флаг ИГ была использован этой партией, чтобы ввести следствие в заблуждение.

ПИВТ отрицает свою причастность к теракту в Дангаре.

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