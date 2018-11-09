Заключенного заставили раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, - причина бунта в колонии на севере Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В правоохранительных органах Сугдской области сообщили, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных, сообщает информагентство «Ахбор».

По словам источника, ночью 7 ноября дежурный майор решил наказать одного из заключенных тем, что заставил его раздеться догола и стоять несколько часов под дождем во дворе колонии. Это привело к тому, что взбунтовался один из отрядов заключенных. Вооружившись ножами, топорами, камнями и металическими предметами заключенные напали на надзирателей.

«Заключенные отрубили надзирателям пальцы рук топором. После этого к бунту присоединились другие отряды и заключенные на время захватили часть территории колонии. Это было примерно в 22:30. Затем по области была объявлена тревога и в уже в 23 часа приехавшие с оружием и собаками силы спецназа и ОМОН вошли на территорию ИТК и подавили бунт», - рассказал источник агентству.

На данное время опознаны тела 22 погибших заключенных и двух надзирателей – майора Мирсаида К. и прапорщика Эхсонходжа М.

Один из жителей 13-го микрорайона города Худжанд сообщил, что примерно в 23 часа ночи у ИТК-3 собралось большое количество вооруженных милиционеров и спецназовцев с собаками и оттуда доносился звук автоматных очередей, передает Настоящее Время.

На данный момент власти официально не прокомментировали сообщения о бунте в ИТК №3 города Худжанд на севере Таджикистана.