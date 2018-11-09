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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент международной федерации тяжелой атлетики прибыл с визитом в Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаша Аяна.

Как сообщает государственное информационное агентство, приветствуя руководителя федерации, глава государства вручил ему памятные знаки Чемпионата мира по тяжелой атлетике-2018, проходящего в Ашхабаде.

Гость поздравил туркменского лидера с проходящим мировым первенством и от имени участников турнира выразил признательность за гостеприимство и созданные условия для проведения соревнований.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества, отметили наличие благоприятных перспектив для его активизации. Особое внимание было уделено проводимой в стране работе по популяризации массового физкультурно-оздоровительного движения, внедрению принципов здорового образа жизни, созданию условий для занятий различными видами спорта.

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