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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Турции обсудили книгу Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути»

CA-NEWS (TM) - В Турции прошла научно-практическая конференция «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», презентация одноименной книги президента Гурбангулы Бердымухамедова на турецком языке и Дни Туркменистана в городе Кастамону, который был объявлен Культурной столицей тюркского мира в 2018 году.

В рамках мероприятий была организована выставка, где были представлены экспонаты, повествующие о культуре и традициях Туркменистана. Также туркменские студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях Турции, выступили с концертной программой. Участникам мероприятия были предложены блюда туркменской национальной кухни.

Выступившие на конференции участники отметили необходимость повышения эффективности международной транспортно-логистической системы в соответствии с инициативами Туркменистана, реализации проектов в сфере энергетики, а также внешнеполитической стратегии страны, нацеленной на обеспечение мира и безопасности.

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