РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Объем грузоперевозок автотранспортом между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 42%

CA-NEWS (KZ) - В Астане 5-6 ноября состоялось заседание казахстанско-кыргызстанской смешанной комиссии по вопросам автомобильного транспорта.

По данным пресс-службы Министерства по инвестициям и развитию РК, стороны обсудили вопросы осуществления перевозок пассажиров и грузов между странами, отметив положительную динамику в данной сфере.

Так, за 8 месяцев 2018 года объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 42% и составил 1040,8 тыс. тонн. Основными грузами, перевозимыми на автотранспорте, являются продукты растительного происхождения, готовые продукты питания, товары народного потребления, строительные товары и т.д.

В ходе переговоров установлена квота обмена бланками разрешений на 2019 год в количестве 500 разрешений в/из третьих стран и 30 разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров.

Также стороны договорились пересмотреть расписание движения транзитного пассажирского маршрута «Бишкек–Ташкент».

По итогам заседания подписан протокол.

print
  • В Жамблской области до конца года будут запущены 4 предприятия по переработке сельхозпродукции
  • Тело погибшего охранника во время бунта в колонии на севере Таджикистана доставлено на малую родину
  • В Узбекистане установят указатели для туристов на английском языке
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×