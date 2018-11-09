Объем грузоперевозок автотранспортом между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 42%

CA-NEWS (KZ) - В Астане 5-6 ноября состоялось заседание казахстанско-кыргызстанской смешанной комиссии по вопросам автомобильного транспорта.

По данным пресс-службы Министерства по инвестициям и развитию РК, стороны обсудили вопросы осуществления перевозок пассажиров и грузов между странами, отметив положительную динамику в данной сфере.

Так, за 8 месяцев 2018 года объем перевозок грузов автомобильным транспортом между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 42% и составил 1040,8 тыс. тонн. Основными грузами, перевозимыми на автотранспорте, являются продукты растительного происхождения, готовые продукты питания, товары народного потребления, строительные товары и т.д.

В ходе переговоров установлена квота обмена бланками разрешений на 2019 год в количестве 500 разрешений в/из третьих стран и 30 разрешений на нерегулярные перевозки пассажиров.

Также стороны договорились пересмотреть расписание движения транзитного пассажирского маршрута «Бишкек–Ташкент».

По итогам заседания подписан протокол.