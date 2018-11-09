Лесной пожар почти уничтожил город Парадайс в Калифорнии: эвакуируются все жители, сгорели около 1000 домов

- Азия и мир, происшествия
- 11:11, 09 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Лесной пожар уничтожил около 1000 домов в городе Парадайс на севере Калифорнии, несколько человек погибли, двое пожарных пострадали, сообщает ABC. По последним данным пожар распространился на площади около 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров).
В департаменте лесоводства и пожарной охраны сообщили, что продолжается массовая эвакуация людей. Территорию покинули около 50 тысяч человек. Среди них - учащиеся 11 школ, пациенты местной больницы. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.
⚠️ULTIMO MINUTO | Fuerte Incendio Forestal Afecta al Norte de California - EEUU. El incendio ha consumido más de 8.000 Hectáreas. #CampFire— Sismologia Mundial (@SismoMundial) 9 ноября 2018 г.
Se ha ordenado la evacuación para Paradise, Magalia, Concow, Butte Creek Canyon and Butte Valley. pic.twitter.com/Fd0Qhym7VE
Напомним, пожар начался утром 8 ноября. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. Тушат огонь около 500 человек.
Wildfire destroys most of California town of Paradise https://t.co/Bkh6dUydK1 pic.twitter.com/mmKUaI8Q2I— the sun best (@thesunbest) 9 ноября 2018 г.