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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лесной пожар почти уничтожил город Парадайс в Калифорнии: эвакуируются все жители, сгорели около 1000 домов

CA-NEWS (CA) - Лесной пожар уничтожил около 1000 домов в городе Парадайс на севере Калифорнии, несколько человек погибли, двое пожарных пострадали, сообщает ABC. По последним данным пожар распространился на площади около 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров).

В департаменте лесоводства и пожарной охраны сообщили, что продолжается массовая эвакуация людей. Территорию покинули около 50 тысяч человек. Среди них - учащиеся 11 школ, пациенты местной больницы. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.

Напомним, пожар начался утром 8 ноября. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. Тушат огонь около 500 человек.

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