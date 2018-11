Лесной пожар почти уничтожил город Парадайс в Калифорнии: эвакуируются все жители, сгорели около 1000 домов

CA-NEWS (CA) - Лесной пожар уничтожил около 1000 домов в городе Парадайс на севере Калифорнии, несколько человек погибли, двое пожарных пострадали, сообщает ABC. По последним данным пожар распространился на площади около 20 тысяч акров (более восьми тысяч гектаров).

В департаменте лесоводства и пожарной охраны сообщили, что продолжается массовая эвакуация людей. Территорию покинули около 50 тысяч человек. Среди них - учащиеся 11 школ, пациенты местной больницы. Губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение.

⚠️ULTIMO MINUTO | Fuerte Incendio Forestal Afecta al Norte de California - EEUU. El incendio ha consumido más de 8.000 Hectáreas. #CampFire Se ha ordenado la evacuación para Paradise, Magalia, Concow, Butte Creek Canyon and Butte Valley. pic.twitter.com/Fd0Qhym7VE

Напомним, пожар начался утром 8 ноября. Пламя быстро распространятся из-за сильного ветра и сухой погоды. Тушат огонь около 500 человек.

Wildfire destroys most of California town of Paradise https://t.co/Bkh6dUydK1 pic.twitter.com/mmKUaI8Q2I