В Казахстане есть только одна авиакомпания, которая эксплуатирует тип самолета, потерпевшего крушение в Индонезии

CA-NEWS (KZ) - Корпорация Boeing, производитель самолетов Boeing-737 МАХ 8, опубликовала информационный бюллетень, связанный с недавней катастрофой самолета авиакомпании LION AIR в Индонезии. В Казахстане единственным эксплуатантом этого типа самолетов является авиакомпания SCAT, которая приобрела Boeing-737 МАХ в апреле 2018 года.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК, бюллетень содержит информацию для экипажей о признаках нештатного срабатывания системы балансировки самолета, а так же краткие инструкции о необходимых действиях в случаях, если экипаж обнаружил данную проблему. Boeing отмечает, что данный дефект может проявиться только в режиме штурвального (ручного) управления самолетом и сопровождается самопроизвольным переходом самолета в пикирование (нос вниз). Действия по парированию нештатной работы системы доступны для экипажей любой квалификации и не требуют от пилотов наличия специальных навыков.

Авиакомпания после получения информации разослала необходимые инструкции экипажам данного типа самолета. Комитет гражданской авиации МИР РК ожидает получения аварийной директивы от Boeing в ближайшее время. В настоящее время ограничения по эксплуатации воздушного судна данного типа корпорация Boeing и другие страны не вводили, отмечает ведомство.