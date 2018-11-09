Министр обороны Узбекистана принял заместителя помощника министра обороны США

CA-NEWS (UZ) - Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов 8 ноября принял американскую военную делегацию во главе с заместителем помощника министра обороны США по вопросам Южной и Центральной Азии Колинсом Джексоном.

«Целью визита военной делегации США в Узбекистан является обсуждение сегодняшнего состояния и перспектив военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран», – сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по урегулированию ситуации в Афганистане, предотвращению международного терроризма и стабильного поддержания мира в регионе.

Джексон отметил, что правительство США высоко оценивает инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, направленные на развитие добрососедских отношений между странами Центральной Азии, а также усилия Узбекистана по стабилизации обстановки в Афганистане.