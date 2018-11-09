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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане намерены выпускать хлебобулочные изделия на экспорт

CA-NEWS (TM) - На фоне недостатка муки и хлеба в Туркменистане государственные СМИ сообщают о том, что частные производители хлебобулочных изделий намерены начать экспорт своей продукции.

По данным издания «Туркменистан: золотой век», поставлять продукцию на зарубежный рынок планирует коллектив частного предприятия «Йылдырым». По словам его руководителя, члена Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Оремухаммета Аннагылыджева, компания приступила к подготовке необходимой документации для осуществления экспортной деятельности.

Отмечается, что в расположенном в административном центре этрапа Гёроглы Дашогузского велаята предприятии установлено европейские тестомесильные, сбивальные и раскаточные машины, ярусные печи и другое оборудование, которые позволяют изготавливать и поставлять в торговую сеть десятки разновидностей хлебобулочных и кондитерских изделий. В перспективе предприниматель намерен освоить производство молочной продукции.

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