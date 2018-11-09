В Узбекистане камеры видеонаблюдения засняли момент поножовщины среди молодых людей

CA-NEWS (UZ) - В видеохостинге Youtube 8 ноября выложили видео поножовщины с участием нескольких молодых людей из Узбекистана.

На видео отмечено, что инцидент произошел в Намангане. В видеоролике запечатлено, как молодые люди, подъехав на автомобиле, нападают с ножом на стоящего рядом парня. Толпа парней быстро рассеивается, после того, как молодой человек, на которого совершенно нападение, падает на землю.

Как сообщили некоторые местные СМИ, парень умер на месте. Официальных сообщений по поводу инцидента пока нет.