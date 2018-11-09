В Караганде создают электронную карту деревьев и кустарников

CA-NEWS (KZ) - В Караганде создают электронную карту зеленых насаждений. На ней отметят все деревья и кустарники, опишут их состояние и разместят рекомендации по уходу.

По данным пресс-службы акимата Карагандинской области, картой занимаются сотрудники Карагандинского филиала Казахского научно-исследовательского института сельского хозяйства и агросимилляции.

Подсчет деревьев начался в августе. Завершить работу специалисты планируют в апреле 2019 года. Из городского бюджета для этих целей выделили 65 млн тенге.

«Всего работают 30 человек, в бригадах по двое. Один из них производит замеры: высоту, диаметр, определяет возраст дерева и его состояние. Второй человек отмечает дерево на карте. Затем эти данные оцифровывают и вносят в электронную карту. Исходя из этих данных будут выдаваться разрешения на вырубку, подрезку», - рассказал заведующий сектором отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Караганды Жанболат Токмурзин.

Когда электронная карта будет полностью готова, все организации, занимающиеся озеленением, будут отмечать на ней посаженные деревья с указанием даты посадки и сорта.

К сегодняшнему дню специалисты подсчитали деревья и кустарники в районе имени Казыбек би. Сейчас они занимаются пересчетом растений в Октябрьском районе.