Кто заменит Меркель после ее ухода из ХДС? Кандидаты уже известны, - Би-Би-Си

CA-NEWS (CA) - В Германии определились три претендента на неформальный титул главного политика Евросоюза. Ангела Меркель в декабре уходит с поста главы правящей партии (Христианско-демократический союз Германии - ХДР) и не исключено, что скоро будет вынуждена уйти и с должности канцлера Германии, сообщает Би-Би-Си.

На пост лидера партии Христианско-демократический союз на съезде в начале декабря намерены баллотироваться бизнесмен Фридрих Мерц, генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения Йенс Шпан.

29 октября, после выступления партий правящей коалиции на выборах в парламенты двух земель ФРГ, Баварии и Гессена, Ангела Меркель объявила, что уходит с поста главы партии. При этом Меркель сказала, что хочет остаться главой правительства до очередных выборов, то есть до осени 2021 года.

Её досрочного ухода, по мнению немецких политических обозревателей, хотели бы два из трёх кандидатов в лидеры ХДС. Недавний опрос социологической компании INSA показал, что почти две трети немцев - 62,2% - считают, что Меркель должна уйти с поста канцлера уже в следующем году.

Фридрих Мерц - политик, бизнесмен, снова политик

Главной угрозой для планов Меркель сейчас считается 62-летний Фридрих Мерц (Friedrich Merz), неожиданно для многих выдвинувший свою кандидатуру сразу после заявления Меркель 29 октября.

Если он выиграет декабрьские выборы, это может привести к развороту в политике ХДС обратно к праволиберальному консерватизму. При Меркель партия сползала всё дальше влево.

Мерц был соперником Ангелы Меркель во внутрипартийной борьбе в начале 2000-х годов, возглавлял фракцию в бундестаге, критиковал правительство. В конце концов, разочаровавшись, ушёл из политики в бизнес - это произошло в 2009 году - и сейчас возглавляет наблюдательный совет немецкого филиала крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock, а также входит в руководство ещё нескольких крупных фирм.

В нулевые годы Фридрих Мерц был одним из главных сторонников концепции «Leitkultur» - «ведущей культуры». Эта концепция, в отличие от политики мультикультурализма, подразумевает, что в Германии есть ведущая культура, немецкая, с ее традиционными ценностями (в том числе либеральными) и она должна иметь приоритет перед культурами иммигрантских общин.

Немецкие комментаторы считают важным напомнить именно об этой части воззрений Мерца, поскольку падение популярности ХДС и лично Меркель и отток части голосов к популистской «Альтернативе для Германии» связывают с последствиями политики мультикультурализма и наплыва беженцев в 2015-2016 годах.

Правда, сам Мерц пока не высказывался сколько-нибудь развёрнуто о своих нынешних взглядах на проблему иммиграции.

Согласно результатам опроса, проведенного фирмой Kantar Emnid, Мерц опережает по популярности обоих соперников: на посту канцлера его хотели бы видеть 36% респондентов. За Крамп-Карренбауэр - 33%, за Шпана - всего 17%.

Следует, конечно, помнить, что пост канцлера пока не освободился, а выбирать главу ХДС будут не все немцы, а только тысяча делегатов декабрьской конференции партии.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр - «любимица Меркель»

56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer - да, имя длинновато даже для немцев, и они сокращают его до АКК) - бывший премьер-министр земли Саар на юго-западе Германии, ныне генеральный секретарь ХДС, примерная прихожанка католической церкви, мать троих детей, но главное - ее продвигает сама Ангела Меркель.

«Мини-Меркель», «любимица Меркель» - так называет АКК немецкая пресса.

Католичка Крамп-Карренбауэр немного консервативнее Меркель, выступает против абортов и однополых браков. Она поддерживает политику Меркель в отношении иммигрантов.

В социально-экономических вопросах придерживается чуть более левых взглядов.

Немецкие обозреватели уверены, что АКК полностью лояльна Меркель и не будет пытаться сместить ее с поста канцлера.

В общем, прогноз относительно политического курса ХДС и Германии в целом в случае победы Крамп-Карренбауэр хочется ограничить четырьмя словами: «Всё останется как есть».

Но такой прогноз может оказаться ошибочным, поскольку в этом случае правительство Меркель, вполне возможно, развалят нынешние союзники по коалиции - социалисты и ХСС.

Йенс Шпан - метросексуал-консерватор

Ещё совсем недавно политические обозреватели были уверены, что главным соперником Крамп-Карренбауэр в борьбе за пост главы партии будет именно министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn). Но тут всплыл Фридрих Мерц, и теперь Шпан - аутсайдер в битве за кресло лидера ХДС.

Но у Шпана, в отличие от Мерца, впереди - ещё много лет, вполне вероятно, блестящей политической карьеры: ему всего 38 лет.

«Острый на язык метросексуал, знаменосец консервативной немецкой молодёжи», - так охарактеризовало Шпана издание Politico.

«Если (лидером ХДС) будет Шпан, нам придётся непросто», - это сказал сопредседатель правопопулистской антииммигрантской партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

Шпан впервые избрался в бундестаг в 22 года и с тех пор неизменно проходит в федеральный парламент, причем не по партийному списку ХДС, а в качестве одномандатника, что дает ему определенную свободу.

И он ею пользуется - например, для того, чтобы жёстко критиковать иммиграционную политику Меркель, будучи членом её же правительства.

Шпан - открытый гомосексуал, живёт с партнёром-журналистом, но в остальном он консерватор - в новом смысле этого термина, когда консерваторы защищают европейские либеральные ценности.

Ещё в 2016 году, когда Шпан был заместителем министра финансов, газета Financial Times интервьюировала его как критика «политики открытых дверей» Меркель и возможного будущего лидера партии.

«Для меня решающий вопрос - чтобы те, кто приезжает сюда, понимали, что ценности западного мира - эта свобода, эти базовые принципы - они отличаются от того, что есть в Афганистане, Сирии, Китае или Бангладеш, и что наше общество - другое», - говорил в том интервью Шпан.