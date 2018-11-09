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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте пройдёт забег, посвященный Международному дню реки Амударьи

CA-NEWS (UZ) - Экологическое движение Узбекистана и школа бега и физподготовки ProRun проведут забег в честь Международного дня реки Амударьи.

Как сообщили организаторы, забег состоится 11 ноября по трассе протяженностью 3 км вдоль канала "Анхор" в Ташкенте.

В мероприятии примут участие женщины и мужчины в возрасте от 18 лет и старше, имеющие необходимую спортивную подготовку и допуск врача.

Амударья — вторая по длине река Средней Азии и самая полноводная. Образуется слиянием рек Пяндж и Вахш, по существу являясь продолжением первой.

Длина самой реки 1415 км. Собирает воды с обширной Памиро-Алайской горной страны, выходит на равнину западнее хр. Кугитанг, пересекает пустыни Туранской низм. и доходит до Аральского моря. На большом протяжении пограничная (между Афганистаном и Таджикистаном, Узбекистаном и Туркмениcтаном), нижнее течение и дельта в Каракалпакии (Узбекистан).

Незадолго до впадения в Большое Аральское море река дробится на рукава, образуя дельту. В отдельные годы Амударья вообще не достигает моря: с конца 1980-х гг. река в дельте стала пересыхать.


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