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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане виновные в гибели 52 граждан Узбекистана в автобусе получили от 3,5 до 5 лет тюрьмы
Предыстория: Гибель 52 граждан Узбекистана в автобусе в Казахстане. Прокурор запросил для водителей по 5 лет тюрьмы, директора и механика – по 7 лет

CA-NEWS (KZ) - Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Актюбинской области огласил приговор по уголовному делу о гибели 52 граждан Узбекистана при пожаре в автобусе на трассе «Самара - Шымкент» 18 января 2018 года.

Так, суд постановил признать виновными трех водителей сгоревшего автобуса Барата Танатова, Нуржана Кыргызбаева и Максата Пернебекова по статьям 292 (Нарушение требований пожарной безопасности), 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Казахстана и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей и вождением автотранспортных средств, сроком на 7 лет.

Директор фирмы-перевозчика ТОО «Азиатранзитсервис» Нурлыбек Тлепбаев признан виновным по статьям 254 (Недобросовестное отношение к обязанностям), 348 (Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями), 385 (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) УК РК и приговорен к 3,5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей, сроком на 5 лет.

Механик компании-перевозчика Бахадур Пердебаев, обвиненный по ст. 348 (Недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями) УК РК, получил 3,5 года тюрьмы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проверкой технического состояния автотранспортных средств, сроком на 5 лет.

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