Европейский Союз выделит 10 млн евро для борьбы с радиоактивными отходами в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - В Лондоне 8 ноября состоялась международная донорская конференция по реабилитации урановых хвостохранилищ в Центральной Азии. На конференции было озвучено, что Европейский Союз (ЕС) выделит дополнительные 10 млн евро для борьбы с радиоактивными отходами в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Об этом сообщает представительство Евросоюза в Кыргызстане. По его данным, эта сумма дополнит 16 млн евро, выделенные ЕС на эти цели ранее.

«ЕС играет ведущую роль в реализации программы по реабилитации урановых объектов в Центральной Азии. Более 10 лет велись предварительные исследования в указанных трех странах, а именно – подготовка технико-экономического обоснования и оценка воздействия предстоящих работ на окружающую среду. ЕС выделил 14 млн евро на эти исследования, проведенные совместно с правительствами стран региона, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Программой развития ООН (ПРООН)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, следующая фаза программы – непосредственная реабилитация урановых объектов, поддержанная правительствами трех стран (КР, РТ, РУз) и требующая немедленного старта работ. По оценкам специалистов, в регионе имеется более 1 миллиарда тонн ядовитых отходов уранового производства, представляющих угрозу для населения и окружающей среды.

В рамках программы были выбраны семь объектов в трех странах, нуждающиеся в первоочередной реабилитации для предотвращения загрязнения Ферганской долины.

Международная донорская конференция прошла в Лондоне по инициативе правительства Кыргызстана на полях Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРД). Банк управляет фондом, который аккумулирует средства, собранные международным сообществом для реабилитации урановых объектов в регионе.