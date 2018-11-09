В Фергане двое предпринимателей обвиняются в изнасиловании 13-летней девочки

CA-NEWS (UZ) - Бешарыкский районный суд Ферганской области рассматривает уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней девочки в автомобильной мойке. На скамье подсудимых – двое местных предпринимателей, обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки, передает centralasian.org.



Как сообщил секретарь Бешарыкского районного суда по уголовным делам, на судебном заседании, начавшемся на этой неделе, были заслушаны показания свидетелей и результаты экспертизы по делу об изнасиловании 16 мая 13-летней девочки двумя мужчинами в здании автомойки, принадлежащей ООО «Агроинвест».

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, проведенной 21 мая, «нижнее белье, а также анализ обнаруженных на постели пятен крови и спермы, подтвердили, что несовершеннолетняя пострадавшая стала жертвой группового изнасилования». В обвинительном заключении, предоставленном суду районной прокуратурой, сказано, что 13-летняя Д.И., была изнасилована ночью 10 мая. ​

По словам сотрудника правоохранительных органов Ферганской области, местный житель Х.Н., заметив в вечернее время гуляющую на улице 13-летнюю девочку, обманным путем завлек ее в здание ООО «Агроинвест». "В здании, которое использовалось в качестве автомойки, Х.Н., применив физическую силу, изнасиловал девочку на сорванной занавеске. Девочка рассказала, что во время изнасилования ей скрутили руки и закрыли входную дверь изнутри. После изнасилования, мужчина позвал в комнату своего друга", – говорит сотрудник правоохранительных органов.

Однако, по словам секретаря Бешарыкского районного суда по уголовным делам, первичное обвинение о том, что при изнасиловании девочке нанесли побои, позже не подтвердилось.

– На ее теле не были обнаружены следы от побоев. В ходе суде выясняется, что девочка вступила в половую связь с мужчинами по собственному желанию. Кроме того, в ходе судебного следствия выяснилось, что мужчины дали девочке пять тысяч сумов (меньше доллара). Согласно заключению психиатров, 13-летняя девочка психически здорова и в состоянии контролировать свои действия. Однако данное обстоятельство не является смягчающим, – сказал секретарь Бешарыкского районного суда.

Однако адвокат 13-летней девочки утверждает, что утверждения о том, что «пострадавшая вступила в половую связь с двумя мужчинами по обоюдному желанию, не соответствует действительности» и мужчины просто обманули девочку.

Следующее заседание суда по делу об изнасиловании 13-летней девочки в Бешарыкском районе Ферганской области состоится на следующей неделе. Разбирательства в суде проходят в закрытом режиме, так как в деле фигурирует несовершеннолетняя.