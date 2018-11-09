В самопровозглашенной ДНР перед местными выборами найдено взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП
- Азия и мир, происшествия
- 13:08, 09 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Сотрудники полиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах линии электропередачи в районе «Новый Свет», сообщили в пресс-службе МВД республики.
В данный момент сотрудники МВД выясняют принадлежность взрывного устройства и устанавливают лиц, причастных к его изготовлению и установке, отмечается в сообщении ведомства.
В ближайшие выходные — 11 ноября — в регионе пройдут выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик.
Донецкая Народная Республика — непризнанное государство в Восточной Европе
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