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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В самопровозглашенной ДНР перед местными выборами найдено взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП

CA-NEWS (CA) - Сотрудники полиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах линии электропередачи в районе «Новый Свет», сообщили в пресс-службе МВД республики.

В данный момент сотрудники МВД выясняют принадлежность взрывного устройства и устанавливают лиц, причастных к его изготовлению и установке, отмечается в сообщении ведомства.

В ближайшие выходные — 11 ноября — в регионе пройдут выборы глав и депутатов Донецкой и Луганской народных республик.

Донецкая Народная Республика — непризнанное государство в Восточной Европе

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