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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Предприятия Туркестанской области с начала года произвели продукцию на $873 млн

CA-NEWS (KZ) - По итогам 9 месяцев текущего года более 300 промышленных предприятий Туркестанской области произвели продукцию на сумму 323,9 млрд тенге ($872,9 млн), индекс физического объема составил 97%. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Ганибет Аубакиров.

По словам руководителя, в рамках карты поддержки предпринимательства в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 9 проектов на общую сумму 16,8 млрд тенге ($45,3 млн). Из них 4 проекта уже введены в эксплуатацию.

Он рассказал, что в числе проектов, введенных в текущем году в Туркестанской области, завод по производству ПЭТ отходов и шпательских волокон в Ордабасинском районе, предприятие по переработке верблюжьего и кобыльего молока в городе Туркестан, ТОО по переработке козьего молока на базе молочно-товарной фермы, а также крестьянское хозяйство по производству безалкогольных напитков в Казыгуртском районе. Кроме того, в Туркестанской области в карту поддержки предпринимательства на 2015-2019 годы вошли 87 проектов с общим объемом инвестиций 426 млрд тенге, с созданием 11 тыс. новых рабочих мест.

Отмечается, что в настоящее время в Туркестанской области действуют 9 индустриальных зон. Общая их земельная площадь составляет 533 га. На сегодняшний день в этих индустриальных зонах реализуется 61 проект общей стоимостью 80 млрд тенге ($215,6 млн), 22 предприятия уже запущены.

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