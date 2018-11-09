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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии не нашлось достойного кандидата для ежегодного награждения орденом Чингисхана

CA-NEWS (MNG) - В Монголии согласно установившейся традиции, в день национальной гордости, 8 ноября, одного человека награждают орденом Чингисхана (высшая государственная награда Монголии) за особые заслуги перед родиной и народом, сообщает Xinhua.

Однако в нынешнем году достойного кандидата не нашли. В 2017 году такой чести был удостоен Найдангийн Тувшинбаяр - первый монгольский дзюдоист, который выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

В честь праздника на центральной площади Улан-Батора прошли торжественные мероприятия, посвященные 856-летию со дня рождения Чингисхана. Руководители государства, парламента и правительства Монголии отдали дань уважения памятнику Чингисхана.

День национальной гордости отмечается в Монголии с 2012 года.

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