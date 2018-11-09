Отец убитой в России таджикской девочки утверждает, что семья обвиняемого предлагала ему «отступные» в $150 тыс.

CA-NEWS (TJ) - Абдусалом Саидов, отец пятилетней таджикской девочки Хувайдо, убитой местным жителем в российском городе Серпухове, на днях вернулся из Москвы. Он сообщил, что до начала судебного процесса по делу об убийстве дочери останется в Таджикистане, передает centralasian.org.

Абдусалом Саидов в августе вылетел в Москву, чтобы вместе с адвокатом подготовиться к судебному процессу. Однако семья Александра Семина, предполагаемого убийцы Хувайдо, начала оказывать на таджикистанца давление.

«Они мне два раза предлагали отступные – сперва 6 миллионов, позже – 10 миллионов рублей. Я отказался. Мое сердце ни за что не простит убийцу Хувайдо… После этого родные и адвокат Семина подали на меня жалобу, мол, я угрожаю им. И тогда адвокат нашей семьи посоветовал мне вернуться в Таджикистан и остаться на родине до начала судебного процесса» - рассказал Абдусалом Саидов. По его словам, судебный процесс по делу об убийстве Хувайдо начнется 22 декабря.

В середине прошлого месяца срок арест подозреваемого в убийстве Хувайдо продлили на два месяца – до 18 декабря. Такое решение принял суд города Серпухов. Адвокат и родные Семина требовали отпустить арестованного, ссылаясь на то, что он болен. Однако следователь о делу заявил, что Семин обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, поэтому применять в отношении него более мягкую меру пресечения нецелесообразно. Суд также посчитал, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов власти.

Напомним, пятилетнюю Хувайдо украли 22 июля прямо во дворе дома в подмосковном Серпухове. В тот день ее отец зашел в магазин, а мать отошла на несколько минут посмотреть, чем занимается младшая дочь. На следующий день ее нашли недалеко от заводской железнодорожной ветки. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Хувайдо. Судмедэкспертиза показала, что девочку изнасиловали, а потом убили ножом. По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего местного жителя Александра Семина.