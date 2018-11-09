В Душанбе открылся центр борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 9 ноября состоялось открытие центра по противодействию терроризму, экстремизму и сепаратизму МВД республики. На открытии приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба главы государства.



Основное здание центра состоит из 4 этажей и подвального помещения. На первом этаже расположены дежурная часть и столовая. На втором и третьем этажах расположены рабочие и учебные кабинеты и другая инфраструктура, оснащенные современным оборудованием.

Сотрудники центра противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму МВД имеют в своем распоряжении 9 легковых автомобилей, один микроавтобус и две автомашины, оснащенные оперативно-техническими средствами

Также при центре построена гостиница с 8 номерами и вспомогательной инфраструктурой.

После ознакомления с деятельностью центра, президент вручил сотрудникам фотоаппарат, видеокамеру, телевизор и другие технические средства.