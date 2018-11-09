В Душанбе пройдет фестиваль плова

CA-NEWS (TJ) - Фестиваль «Оши палав» (фестиваль плова) состоится 10 ноября в городе Душанбе. Ранее соответствующее решение подписал председатель города Душанбе Рустам Эмомали, сообщает Авеста.

Открытие фестиваля плова состоится 10 ноября в 10 часов в столичном парке имени Фирдавси.

По данным пресс-службы столичной мэрии, целью фестиваля является ознакомление с культурой гостеприимства, пропаганда поварского искусства, защита национальных ценностей и уважение к культурному наследию таджикского народа.

Плов, или как его называют в Таджикистане – оши палав – традиционное блюдо, которое считается частью общего культурного наследия страны.

Он готовится из риса, мяса и специй, при этом существует до 200 вариантов рецептов. В 2016 году он вошел в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.