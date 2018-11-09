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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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45 предприятий будут обрабатывать сельхозпродукцию Туркестанской области к 2025 году

CA-NEWS (KZ) - К 2025 году предприятия Туркестанской области будут перерабатывать и экспортировать 58156 тонн мяса. В 2017 году этот показатель составил 29323 тонны. Об этом на заседании акимата сообщил руководитель Управления сельского хозяйства области Нурбек Бадыраков.

По его словам, на сегодняшний день в регионе перерабатывают 43375,2 тонн молока, в перспективе данный показатель достигнет 92875 тонн. Помимо этого, на сегодня в области перерабатывают 7195 тонн овощей, в дальнейшем - 49195 тонн продукции.

«В сфере переработки сельскохозяйственной продукции в области действуют 107 предприятий. Из них 38 перерабатывают мясо, 35 - молоко и 34 - плодоовощную продукцию. В рамках программы к 2025 году на территории области количество предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции планируется довести до 45 единиц. При реализации плана объем экспорта увеличится в 2,5 раза», - подчеркнул Н.Бадыраков.

Отмечается, что в прошлом году объем экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции составил $231,5 млн. К 2022 году этот показатель планируется довести до $578,8 млн. В целом, в 2017 году было экспортировано более 1,6 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Из них 41,5% экспортировано в Россию, Белоруссию и Кыргызстан, 38,5% - в Узбекистан, 9,2% - в Афганистан. К 2022 году объем экспорта планируется довести до 4,2 млн тонн.

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