В Австрии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

CA-NEWS (CA) - В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает РИА Новости.

Das Abwehramt hat mit Hilfe internationaler Kooperation einen Spionagefall aufgedeckt. Ein pensionierter Offizier des #Bundesheeres hat seit den 1990-iger Jahren das Bundesheer ausspioniert und Daten an Russland weitergegeben. Er wurde angezeigt.

— Michael Bauer (@Bundesheerbauer) 9 ноября 2018 г.

«Служба военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыла случай шпионажа. Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил шпионил за бундесхеером (армия Австрии) и передавал документы России. В его отношении заведено дело», - говорится в заявлении официального представителя Минобороны Австрии Михаэля Бауэра, опубликованном в Twitter.

Позднее эту информацию подтвердил канцлер Себастьян Курц. Глава австрийского МИД вызвала в ведомство российского представителя, а также отменила поездку в Москву.

По данным газеты Kronen Zeitung со ссылкой на представителя австрийского министерства обороны., полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий", отмечает издание.

Подчеркивается, что военный из Зальцбурга начал работать на Москву в 1990-е годы и получил за это 300 тысяч евро.