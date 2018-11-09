РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Австрии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

CA-NEWS (CA) - В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны, его подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает РИА Новости.

«Служба военной контрразведки при помощи международного сотрудничества раскрыла случай шпионажа. Отставной офицер армии Австрии с 1990-х годов шпионил шпионил за бундесхеером (армия Австрии) и передавал документы России. В его отношении заведено дело», - говорится в заявлении официального представителя Минобороны Австрии Михаэля Бауэра, опубликованном в Twitter.

Позднее эту информацию подтвердил канцлер Себастьян Курц. Глава австрийского МИД вызвала в ведомство российского представителя, а также отменила поездку в Москву.

По данным газеты Kronen Zeitung со ссылкой на представителя австрийского министерства обороны., полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий", отмечает издание.

Подчеркивается, что военный из Зальцбурга начал работать на Москву в 1990-е годы и получил за это 300 тысяч евро.

print
  • В Мары нехватка корма для скота привела к росту цен на мясо и молоко
  • Узбекистан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве
  • Председательство в ОДКБ переходит от Казахстана к Кыргызстану
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×